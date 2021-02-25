***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 20:10
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 558.866.638 347.898.922
Satışların Maliyeti
16 -519.484.478 -331.631.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.382.160 16.267.663
BRÜT KAR (ZARAR)
39.382.160 16.267.663
Genel Yönetim Giderleri
17 -16.602.497 -14.684.249
Pazarlama Giderleri
17 -278.821 -312.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -5.760.768 -3.284.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 76.390.285 37.528.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -72.921.931 -33.787.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.208.428 1.726.447
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.239.432 1.492.377
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.082 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-628 24.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.442.150 3.242.865
Finansman Gelirleri
20 159.748 1.744.103
Finansman Giderleri
20 -13.468.874 -11.050.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.133.024 -6.063.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.796.331 -309.768
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.796.331 -309.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.929.355 -6.372.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.929.355 -6.372.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.929.355 -6.372.877
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,24300000 -0,14500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.403.921 7.014.894
Dönem Karı (Zararı)
10.929.355 -6.372.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.503.306 10.735.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 11.373.488 9.608.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.111.775 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.822.381 955.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.107.182 19.211
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -10.819 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 7.118.001 19.211
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.107.733 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
628 10.730
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.796.331 141.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.734.132 2.652.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -46.804.407 -43.922.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-971.190 4.603.706
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -28.784.433 -8.430.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 62.789.783 47.812.234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.036.115 2.589.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.698.529 7.014.894
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -294.608 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.928.171 -30.031.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.576 337.213
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 150.576 337.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.089.566 -30.369.126
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.134.535 -25.509.817
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.955.031 -4.859.309
Alınan Faiz
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.689.978 -10.699.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 466.800 11.166.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.490.213 79.019.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.148.525 2.833.537
Diğer Alacaklar
131.598 113.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.598 113.148
Stoklar
7 59.531.537 30.002.054
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.987.822 3.963.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.278 36.377
Diğer Dönen Varlıklar
14 102.772 138.879
ARA TOPLAM
198.550.523 116.574.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
198.550.523 116.574.037
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 628
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 69.219.404 68.464.282
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 480.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 16.434.340 9.623.960
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.554.371 1.320.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.213.079 79.894.921
TOPLAM VARLIKLAR
287.763.602 196.468.958
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 5.710.549 1.033.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 14.276.713 7.895.202
Ticari Borçlar
177.522.796 97.938.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 7.922.337 4.357.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 169.600.459 93.581.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.921.804 3.308.066
Diğer Borçlar
117.473 131.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
117.473 131.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.323.106 1.619.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.569.106 1.247.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 754.000 372.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.237.421 2.801.250
ARA TOPLAM
207.109.862 114.726.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.109.862 114.726.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 22.207.503 36.403.442
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.615.417 2.606.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.615.417 2.606.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.822.920 39.009.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
234.932.782 153.736.618
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.830.820 42.732.340
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.913.770 -1.165.331
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-237.268 6.135.609
Net Dönem Karı veya Zararı
10.929.355 -6.372.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.830.820 42.732.340
TOPLAM KAYNAKLAR
287.763.602 196.468.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 8.141.133 -2.005.524 49.874.002 49.874.002
Transferler
-2.005.524 2.005.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-768.785 -6.372.877 -7.141.662
Dönem Karı (Zararı)
-6.372.877 -6.372.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-768.785 -768.785
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340
Transferler
-6.372.877 6.372.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.748.439 10.929.355 9.180.916
Dönem Karı (Zararı)
10.929.355 10.929.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.748.439 -1.748.439
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
917.564 917.564
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 0 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.929.355 -6.372.877
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.748.439 -735.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.185.549 -917.515
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -1.710
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
437.110 183.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
437.110 183.845
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.748.439 -735.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.180.916 -7.108.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.180.916 -7.108.257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913097
BIST