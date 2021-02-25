***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 558.866.638 347.898.922Satışların Maliyeti16 -519.484.478 -331.631.259TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.382.160 16.267.663BRÜT KAR (ZARAR)39.382.160 16.267.663Genel Yönetim Giderleri17 -16.602.497 -14.684.249Pazarlama Giderleri17 -278.821 -312.688Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -5.760.768 -3.284.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 76.390.285 37.528.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -72.921.931 -33.787.968ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.208.428 1.726.447Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.239.432 1.492.377Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.082 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-628 24.041FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.442.150 3.242.865Finansman Gelirleri20 159.748 1.744.103Finansman Giderleri20 -13.468.874 -11.050.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.133.024 -6.063.109Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.796.331 -309.768Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.796.331 -309.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.929.355 -6.372.877DÖNEM KARI (ZARARI)10.929.355 -6.372.877Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.929.355 -6.372.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,24300000 -0,14500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.403.921 7.014.894Dönem Karı (Zararı)10.929.355 -6.372.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.503.306 10.735.406Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 11.373.488 9.608.393Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.111.775 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.822.381 955.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.107.182 19.211Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -10.819 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 7.118.001 19.211Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.107.733 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler628 10.730Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -1.796.331 141.457İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.734.132 2.652.365Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -46.804.407 -43.922.208Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-971.190 4.603.706Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -28.784.433 -8.430.730Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 62.789.783 47.812.234Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.036.115 2.589.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.698.529 7.014.894Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -294.608 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.928.171 -30.031.913Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.576 337.213Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 150.576 337.213Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.089.566 -30.369.126Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.134.535 -25.509.817Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.955.031 -4.859.309Alınan FaizNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.689.978 -10.699.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 466.800 11.166.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ125.490.213 79.019.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.148.525 2.833.537Diğer Alacaklar131.598 113.148İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar131.598 113.148Stoklar7 59.531.537 30.002.054Peşin Ödenmiş Giderler8 4.987.822 3.963.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.278 36.377Diğer Dönen Varlıklar14 102.772 138.879ARA TOPLAM198.550.523 116.574.037TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR198.550.523 116.574.037DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 628Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 69.219.404 68.464.282Kullanım Hakkı Varlıkları0 480.157Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 16.434.340 9.623.960Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.554.371 1.320.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.213.079 79.894.921TOPLAM VARLIKLAR287.763.602 196.468.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 5.710.549 1.033.623Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 14.276.713 7.895.202Ticari Borçlar177.522.796 97.938.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 7.922.337 4.357.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 169.600.459 93.581.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.921.804 3.308.066Diğer Borçlar117.473 131.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar117.473 131.267Kısa Vadeli Karşılıklar2.323.106 1.619.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.569.106 1.247.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 754.000 372.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 3.237.421 2.801.250ARA TOPLAM207.109.862 114.726.979TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.109.862 114.726.979UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 22.207.503 36.403.442Uzun Vadeli Karşılıklar5.615.417 2.606.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.615.417 2.606.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.822.920 39.009.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER234.932.782 153.736.618ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.830.820 42.732.340Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -917.564Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.913.770 -1.165.331Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-237.268 6.135.609Net Dönem Karı veya Zararı10.929.355 -6.372.877TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.830.820 42.732.340TOPLAM KAYNAKLAR287.763.602 196.468.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 8.141.133 -2.005.524 49.874.002 49.874.002Transferler-2.005.524 2.005.524Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-768.785 -6.372.877 -7.141.662Dönem Karı (Zararı)-6.372.877 -6.372.877Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-768.785 -768.785Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340Transferler-6.372.877 6.372.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.748.439 10.929.355 9.180.916Dönem Karı (Zararı)10.929.355 10.929.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.748.439 -1.748.439Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)917.564 917.564Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 0 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.929.355 -6.372.877DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.748.439 -735.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.185.549 -917.515Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -1.710Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler437.110 183.845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri437.110 183.845Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.748.439 -735.380TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.180.916 -7.108.257Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.180.916 -7.108.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913097BIST