***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 221.446.096 116.895.392Satışların Maliyeti16 -203.523.683 -109.259.202TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.922.413 7.636.190BRÜT KAR (ZARAR)17.922.413 7.636.190Genel Yönetim Giderleri-4.786.710 -4.056.898Pazarlama Giderleri-243.159 -28.579Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.445.552 -998.001Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 32.142.643 14.103.891Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -39.896.415 -17.632.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.693.220 -975.648Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-628Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-165Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.557.350FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.693.055 581.074Finansman Gelirleri8.090Finansman Giderleri-1.796.189 -1.813.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.904.956 -1.231.964Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-149.239 680.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -149.239 680.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.755.717 -551.679DÖNEM KARI (ZARARI)1.755.717 -551.679Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.755.717 -551.679Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03900000 -0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.908.325 5.965.016Dönem Karı (Zararı)1.755.717 -551.679Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.755.717 -551.679Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.947.552 2.509.825Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.701.606 2.814.562Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler296.703 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.278.817 108.986Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.521.187 371.570Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.090 371.570Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.529.277 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 628İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 628Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 149.239 -785.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.377.849 4.006.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.161.172 -9.607.085Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.719.314 -1.588.666Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.498.621 -9.603.433Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.926.178 26.133.967Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.830.778 -1.038.163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -289.750Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -289.750Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.081.118 5.965.016Ödenen FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-172.793 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.211.593 -3.839.324Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.791 393.297Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 22.791 393.297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.242.474 -4.232.621Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.933.662 -4.232.621Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.308.812 0Alınan Faiz8.090 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.820.683 -2.462.366Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-408.645 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.291.410 -1.528.270Ödenen Faiz-1.120.628 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -934.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.123.951 -336.674NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.123.951 -336.674DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.302.714 466.800DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.178.763 130.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.178.761 4.156.778Ticari Alacaklar159.799.910 129.638.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 153.285.658 125.490.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.514.252 4.148.525Diğer Alacaklar204.441 131.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar204.441 131.598Stoklar7 77.733.453 59.531.537Peşin Ödenmiş Giderler8 7.669.577 4.987.822Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 404 1.278Diğer Dönen Varlıklar68.364 102.772ARA TOPLAM248.654.910 198.550.523TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR248.654.910 198.550.523DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 70.073.054 69.219.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 19.098.767 16.434.340Ertelenmiş Vergi Varlığı18 3.577.932 3.554.371TOPLAM DURAN VARLIKLAR92.754.717 89.213.079TOPLAM VARLIKLAR341.409.627 287.763.602KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 1.899.232 5.710.549Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 14.290.537 14.276.713Ticari Borçlar232.448.974 177.522.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 13.381.891 7.922.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 219.067.083 169.600.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.305.005 3.921.804Diğer Borçlar132.703 117.473İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar132.703 117.473Kısa Vadeli Karşılıklar2.855.613 2.323.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.101.613 1.569.106Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 754.000 754.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 3.669.768 3.237.421ARA TOPLAM260.601.832 207.109.862TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.601.832 207.109.862UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 18.713.586 22.207.503Uzun Vadeli Karşılıklar8.052.938 5.615.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.052.938 5.615.417TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.766.524 27.822.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER287.368.356 234.932.782ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.041.271 52.830.820Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.604.973 -2.913.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.838.024 -237.268Net Dönem Karı veya Zararı1.755.717 10.929.355TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.041.271 52.830.820TOPLAM KAYNAKLAR341.409.627 287.763.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340Transferler-6.372.877 6.372.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-418.898 -551.679 -970.577Dönem Karı (Zararı)-551.679 -551.679Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-418.898 -418.898Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)617.069 591.680 1.208.749Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -300.495 52.503 -1.584.229 354.412 -551.679 42.970.512 42.970.512Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820Transferler10.929.355 -10.929.355Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-691.203 -691.203Dönem Karı (Zararı)1.755.717 1.755.717Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)145.937 145.937Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -3.604.973 10.838.024 1.755.717 54.041.271 54.041.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.755.717 -551.679DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-691.202 169.017Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-864.003 -528.182Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 591.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler172.801 105.636Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-691.202 169.017TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.064.515 -382.662Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.064.515 -382.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931922BIST