***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 447.528.183 211.781.922 226.082.087 94.886.530Satışların Maliyeti16 -414.285.596 -200.894.919 -210.761.913 -91.635.717TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.242.587 10.887.003 15.320.174 3.250.813BRÜT KAR (ZARAR)33.242.587 10.887.003 15.320.174 3.250.813Genel Yönetim Giderleri-9.945.719 -7.376.257 -5.159.009 -3.319.359Pazarlama Giderleri-1.648.927 -35.345 -1.405.768 -6.766Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.886.983 -2.063.732 -1.441.431 -1.065.731Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 59.710.335 28.685.640 27.567.692 14.581.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -69.876.316 -28.173.956 -29.979.901 -10.541.705ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.594.977 1.923.353 4.901.757 2.899.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 2.239.432 0 682.082Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-36.585 -1.979 -36.420 -1.979Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -628 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.558.392 4.160.178 4.865.337 3.579.104Finansman Gelirleri177.254 58.667 169.164 58.667Finansman Giderleri-5.932.556 -5.576.403 -4.136.367 -3.763.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.803.090 -1.357.558 898.134 -125.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri947.238 153.662 1.096.477 -526.623Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 947.238 153.662 1.096.477 -526.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217DÖNEM KARI (ZARARI)3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,08300000 -0,02700000 0,04400000 -0,03900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.231.715 2.482.532Dönem Karı (Zararı)3.750.328 -1.203.896Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.507.266 10.316.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.558.406 5.547.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.459.522 849.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.530.128 752.202Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.906.448 3.365.114Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.454 -9.016Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.914.902 3.374.130Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 628Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -947.238 -153.662Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -44.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.173.929 -6.366.030Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.299.358 -1.183.165Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.078.787 -4.313.373Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.086.829 -16.986.147Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.541.742 12.908.539Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.097.161 3.208.116Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.431.523 2.746.793Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-199.808 -264.261YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.072.770 -7.202.601Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.791 131.482Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 22.791 131.482Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.104.015 -7.343.099Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.956.522 -7.343.099Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.147.493 0Alınan Faiz8.454 9.016FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.357.754 5.208.181Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000 17.282.002Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.791.776 -9.617.255Ödenen Faiz-2.565.978 -3.374.130Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 917.564YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.198.809 488.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.198.809 488.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.156.778 466.800DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.957.969 954.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.957.969 4.156.778Ticari Alacaklar155.938.096 129.638.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 150.038.719 125.490.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.899.377 4.148.525Diğer Alacaklar182.341 131.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar182.341 131.598Stoklar7 93.158.844 59.531.537Peşin Ödenmiş Giderler8 7.931.513 4.987.822Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 423 1.278Diğer Dönen Varlıklar187.980 102.772ARA TOPLAM259.357.166 198.550.523TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR259.357.166 198.550.523DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 74.882.669 69.219.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 21.293.893 16.434.340Ertelenmiş Vergi Varlığı18 4.836.189 3.554.371TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.017.715 89.213.079TOPLAM VARLIKLAR360.374.881 287.763.602KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 1.041.465 5.710.549Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 15.506.750 14.276.713Ticari Borçlar253.064.538 177.522.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 12.965.227 7.922.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 240.099.311 169.600.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.485.008 3.921.804Diğer Borçlar163.080 117.473İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar163.080 117.473Kısa Vadeli Karşılıklar3.049.706 2.323.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.275.706 1.569.106Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 774.000 754.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 3.725.771 3.237.421ARA TOPLAM282.036.318 207.109.862TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER282.036.318 207.109.862UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 15.203.698 22.207.503Uzun Vadeli Karşılıklar7.892.039 5.615.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.892.039 5.615.417TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.095.737 27.822.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER305.132.055 234.932.782ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.242.826 52.830.820Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.252.092 -2.913.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler513.737 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.178.350 -237.268Net Dönem Karı veya Zararı3.750.328 10.929.355TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.242.826 52.830.820TOPLAM KAYNAKLAR360.374.881 287.763.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340Transferler-6.372.877 6.372.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-846.404 -1.203.896 -2.050.300 -2.050.300Dönem Karı (Zararı)-1.203.896 -1.203.896 -1.203.896Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-846.404 -846.404 -846.404Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)917.564 917.564 917.564Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)12.984 12.984 12.984Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -2.011.735 -224.284 -1.203.896 41.612.588 41.612.588Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820Transferler513.737 10.415.618 -10.929.355Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.338.322 3.750.328 2.412.006 2.412.006Dönem Karı (Zararı)3.750.328 3.750.328 3.750.328Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.338.322 -1.338.322 -1.338.322Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -4.252.092 513.737 10.178.350 3.750.328 55.242.826 55.242.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.338.322 -846.404 -647.120 -1.015.421Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.672.903 -1.058.005 -808.900 -529.823Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 -591.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler334.581 211.601 161.780 105.965Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri334.581 211.601 161.780 105.965Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.338.322 -846.404 -647.120 -1.015.421TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.412.006 -2.050.300 1.347.491 -1.667.638Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.412.006 -2.050.300 1.347.491 -1.667.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955596BIST