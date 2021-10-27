***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 691.688.168 376.307.307 244.159.985 164.525.385Satışların Maliyeti16 -639.382.469 -352.802.944 -225.096.873 -151.908.025TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.305.699 23.504.363 19.063.112 12.617.360BRÜT KAR (ZARAR)52.305.699 23.504.363 19.063.112 12.617.360Genel Yönetim Giderleri-15.622.088 -12.304.408 -5.676.369 -4.928.151Pazarlama Giderleri-1.654.437 -277.973 -5.510 -242.628Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.038.068 -3.007.806 -2.151.085 -944.074Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 88.926.779 48.053.788 29.216.444 19.368.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -109.548.905 -49.546.668 -39.672.589 -21.372.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.368.980 6.421.296 774.003 4.497.943Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 2.239.432 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-77.620 -5.082 -41.035 -3.103Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -628 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.291.360 8.655.018 732.968 4.494.840Finansman Gelirleri255.050 74.982 77.796 16.315Finansman Giderleri-8.178.798 -9.324.442 -2.246.242 -3.748.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.367.612 -594.442 -1.435.478 763.116Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.569.001 618.468 621.763 464.807Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.569.001 618.468 621.763 464.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923DÖNEM KARI (ZARARI)2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,06500000 0,00100000 -0,01800000 0,02700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.157.962 11.114.915Dönem Karı (Zararı)2.936.613 24.026Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.597.476 15.845.436Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.564.703 8.355.528Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.284.621 1.030.918Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.925.628 1.718.340Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.391.525 5.358.491Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.518 -10.520Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.403.043 5.369.011Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 628Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.569.001 -618.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.914.890 -4.473.539Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.950.869 -30.944.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.402.669 -4.002.701Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-46.199.586 -26.803.510Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.036.453 51.150.718Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.431.561 6.126.109Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.448.979 11.395.923Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-291.017 -281.008YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARINAKİT AKIŞLARI-15.925.514 -133.960Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.500.000 16.867.564Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.319.386 -12.550.077Ödenen Faiz-4.106.128 -5.369.011Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 917.564YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.954.515 -317.196NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.954.515 -317.196DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.156.778 466.800DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 202.263 149.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 202.263 4.156.778Ticari Alacaklar167.589.607 129.638.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 167.291.451 125.490.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 298.156 4.148.525Diğer Alacaklar182.341 131.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar182.341 131.598Stoklar7 102.446.502 59.531.537Peşin Ödenmiş Giderler8 8.279.142 4.987.822Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 576 1.278Diğer Dönen Varlıklar164.080 102.772ARA TOPLAM278.864.511 198.550.523TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR278.864.511 198.550.523DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 74.288.078 69.219.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 23.999.444 16.434.340Ertelenmiş Vergi Varlığı18 5.151.459 3.554.371TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.443.945 89.213.079TOPLAM VARLIKLAR382.308.456 287.763.602KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 3.523.186 5.710.549Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 14.305.524 14.276.713Diğer Finansal Yükümlülükler1.166.253Ticari Borçlar274.559.249 177.522.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 17.190.880 7.922.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 257.368.369 169.600.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 6.317.444 3.921.804Diğer Borçlar159.448 117.473İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar159.448 117.473Kısa Vadeli Karşılıklar3.307.405 2.323.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.613.405 1.569.106Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 694.000 754.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.231.367 3.237.421ARA TOPLAM307.569.876 207.109.862TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER307.569.876 207.109.862UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 11.677.329 22.207.503Uzun Vadeli Karşılıklar7.406.164 5.615.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.406.164 5.615.417TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.083.493 27.822.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER326.653.369 234.932.782ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.655.087 52.830.820Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.026.118 -2.913.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler513.739Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.178.350 -237.268Net Dönem Karı veya Zararı2.936.613 10.929.355TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.655.087 52.830.820TOPLAM KAYNAKLAR382.308.456 287.763.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340Transferler-6.372.877 6.372.877Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-711.845 -711.845 -711.845Dönem Karı (Zararı)24.026 24.026 24.026Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)917.564 -107.213 24.026 43.092.140 43.092.140Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820Transferler513.739 10.415.618 -10.929.355 2 2Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.348 -112.348 -112.348Dönem Karı (Zararı)2.936.613 2.936.613 2.936.613Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -3.026.118 513.739 10.178.350 2.936.613 55.655.087 55.655.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-112.348 -1.258.707 578.854 -412.303Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-140.435 -1.877.176 723.568 -819.171Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.087 618.469 -144.714 406.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.087 618.469 -144.714 406.868Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-112.348 -1.258.707 578.854 -412.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.824.265 -1.234.681 -234.861 815.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.824.265 -1.234.681 -234.861 815.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972934BIST