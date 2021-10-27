***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:16
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 691.688.168 376.307.307 244.159.985 164.525.385
Satışların Maliyeti
16 -639.382.469 -352.802.944 -225.096.873 -151.908.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.305.699 23.504.363 19.063.112 12.617.360
BRÜT KAR (ZARAR)
52.305.699 23.504.363 19.063.112 12.617.360
Genel Yönetim Giderleri
-15.622.088 -12.304.408 -5.676.369 -4.928.151
Pazarlama Giderleri
-1.654.437 -277.973 -5.510 -242.628
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.038.068 -3.007.806 -2.151.085 -944.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 88.926.779 48.053.788 29.216.444 19.368.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -109.548.905 -49.546.668 -39.672.589 -21.372.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.368.980 6.421.296 774.003 4.497.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.239.432 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-77.620 -5.082 -41.035 -3.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -628 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.291.360 8.655.018 732.968 4.494.840
Finansman Gelirleri
255.050 74.982 77.796 16.315
Finansman Giderleri
-8.178.798 -9.324.442 -2.246.242 -3.748.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.367.612 -594.442 -1.435.478 763.116
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.569.001 618.468 621.763 464.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.569.001 618.468 621.763 464.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,06500000 0,00100000 -0,01800000 0,02700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.157.962 11.114.915
Dönem Karı (Zararı)
2.936.613 24.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.597.476 15.845.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.564.703 8.355.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.284.621 1.030.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.925.628 1.718.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.391.525 5.358.491
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.518 -10.520
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.403.043 5.369.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.569.001 -618.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.914.890 -4.473.539
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.950.869 -30.944.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.402.669 -4.002.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.199.586 -26.803.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.036.453 51.150.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.431.561 6.126.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.448.979 11.395.923
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-291.017 -281.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
NAKİT AKIŞLARI
-15.925.514 -133.960
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000 16.867.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.319.386 -12.550.077
Ödenen Faiz
-4.106.128 -5.369.011
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 917.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.954.515 -317.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.954.515 -317.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.156.778 466.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 202.263 149.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 202.263 4.156.778
Ticari Alacaklar
167.589.607 129.638.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 167.291.451 125.490.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 298.156 4.148.525
Diğer Alacaklar
182.341 131.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
182.341 131.598
Stoklar
7 102.446.502 59.531.537
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.279.142 4.987.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 576 1.278
Diğer Dönen Varlıklar
164.080 102.772
ARA TOPLAM
278.864.511 198.550.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
278.864.511 198.550.523
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 74.288.078 69.219.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 23.999.444 16.434.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.151.459 3.554.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.443.945 89.213.079
TOPLAM VARLIKLAR
382.308.456 287.763.602
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 3.523.186 5.710.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 14.305.524 14.276.713
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.166.253
Ticari Borçlar
274.559.249 177.522.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 17.190.880 7.922.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 257.368.369 169.600.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.317.444 3.921.804
Diğer Borçlar
159.448 117.473
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
159.448 117.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.307.405 2.323.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.613.405 1.569.106
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 694.000 754.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.231.367 3.237.421
ARA TOPLAM
307.569.876 207.109.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.569.876 207.109.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 11.677.329 22.207.503
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.406.164 5.615.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.406.164 5.615.417
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.083.493 27.822.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.653.369 234.932.782
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.655.087 52.830.820
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.026.118 -2.913.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
513.739
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.178.350 -237.268
Net Dönem Karı veya Zararı
2.936.613 10.929.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.655.087 52.830.820
TOPLAM KAYNAKLAR
382.308.456 287.763.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340
Transferler
-6.372.877 6.372.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-711.845 -711.845 -711.845
Dönem Karı (Zararı)
24.026 24.026 24.026
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
917.564 -107.213 24.026 43.092.140 43.092.140
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Transferler
513.739 10.415.618 -10.929.355 2 2
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.348 -112.348 -112.348
Dönem Karı (Zararı)
2.936.613 2.936.613 2.936.613
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -3.026.118 513.739 10.178.350 2.936.613 55.655.087 55.655.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.936.613 24.026 -813.715 1.227.923
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-112.348 -1.258.707 578.854 -412.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-140.435 -1.877.176 723.568 -819.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.087 618.469 -144.714 406.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.087 618.469 -144.714 406.868
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.348 -1.258.707 578.854 -412.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.824.265 -1.234.681 -234.861 815.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.824.265 -1.234.681 -234.861 815.620
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972934
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