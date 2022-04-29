***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:18
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 384.814.986 221.446.096
Satışların Maliyeti
16 -348.021.257 -203.523.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.793.729 17.922.413
BRÜT KAR (ZARAR)
36.793.729 17.922.413
Genel Yönetim Giderleri
-7.603.278 -4.786.710
Pazarlama Giderleri
-638.979 -243.159
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.226.188 -1.445.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 96.998.505 32.142.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -103.670.456 -39.896.415
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.653.333 3.693.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.653.333 3.693.055
Finansman Gelirleri
307.917 8.090
Finansman Giderleri
-3.055.016 -1.796.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.906.234 1.904.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.165.514 -149.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.165.514 -149.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.740.720 1.755.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.740.720 1.755.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.740.720 1.755.717
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,30500000 0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.290.834 14.908.323
Dönem Karı (Zararı)
13.740.720 1.755.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.448.393 7.947.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.955.941 3.701.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.072.175 296.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.849.705 2.278.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.405.058 1.521.187
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.004 -8.090
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.406.062 1.529.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.165.514 149.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.774.439 5.377.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.853.757 -30.161.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.928.658 -2.719.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.400.645 -18.498.621
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.012.281 54.926.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.595.050 1.830.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.414.674 15.081.116
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-123.840 -172.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.338.602 -7.211.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.745 22.791
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.745 22.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.947.994 -7.242.474
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.633.678 -3.933.662
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.314.316 -3.308.812
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-395.357 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-395.357 0
Alınan Faiz
1.004 8.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-519.180 -8.820.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.823.127 -408.645
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.127.362 -7.291.410
Ödenen Faiz
-1.214.945 -1.120.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.566.948 -1.123.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.566.948 -1.123.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.301.273 4.302.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 734.325 3.178.761
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 734.325 8.301.273
Ticari Alacaklar
293.917.858 182.064.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 293.195.899 181.857.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 721.959 206.677
Diğer Alacaklar
243.574 247.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
243.574 247.488
Stoklar
7 134.120.908 147.593.728
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.509.616 11.698.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 50 626
Diğer Dönen Varlıklar
521.280 1.398.987
ARA TOPLAM
448.047.611 351.304.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.047.611 351.304.964
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 82.607.734 78.721.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 31.263.984 27.162.172
Peşin Ödenmiş Giderler
395.357
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 8.379.703 9.928.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.651.742 115.816.569
TOPLAM VARLIKLAR
570.699.353 467.121.533
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 13.305.052 12.361.913
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 6.598.335 6.594.411
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.661.309 3.093.904
Ticari Borçlar
446.185.328 371.173.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 22.837.690 13.844.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 423.347.638 357.328.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.424.703 5.940.755
Diğer Borçlar
184.514 159.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
184.514 159.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.370.444 3.408.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.538.444 2.588.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 832.000 820.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.127.261 4.041.645
ARA TOPLAM
490.856.946 406.773.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.856.946 406.773.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 6.506.368 8.133.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.038.822 10.189.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 20.038.822 10.189.733
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.545.190 18.323.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
517.402.136 425.096.930
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.297.217 42.024.603
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.146.518 -5.678.412
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
513.737 513.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.136.775 10.178.350
Net Dönem Karı veya Zararı
13.740.720 -8.041.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.297.217 42.024.603
TOPLAM KAYNAKLAR
570.699.353 467.121.533
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Transferler
10.929.355 -10.929.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-691.203 -691.203 -691.203
Dönem Karı (Zararı)
1.755.717 1.755.717 1.755.717
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
145.937 145.937 145.937
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -3.604.973 10.838.024 1.755.717 54.041.271 54.041.271
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603
Transferler
-8.041.575 8.041.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.468.106 -2.468.106 -2.468.106
Dönem Karı (Zararı)
13.740.720 13.740.720 13.740.720
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -8.146.518 513.737 2.136.775 13.740.720 53.297.217 53.297.217
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.740.720 1.755.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.468.106 -691.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.085.133 -864.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
617.027 172.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.468.106 -691.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.272.614 1.064.515
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.272.614