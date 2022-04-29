***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 384.814.986 221.446.096Satışların Maliyeti16 -348.021.257 -203.523.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.793.729 17.922.413BRÜT KAR (ZARAR)36.793.729 17.922.413Genel Yönetim Giderleri-7.603.278 -4.786.710Pazarlama Giderleri-638.979 -243.159Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.226.188 -1.445.552Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 96.998.505 32.142.643Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -103.670.456 -39.896.415ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.653.333 3.693.220Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-165FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.653.333 3.693.055Finansman Gelirleri307.917 8.090Finansman Giderleri-3.055.016 -1.796.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.906.234 1.904.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.165.514 -149.239Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -2.165.514 -149.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.740.720 1.755.717DÖNEM KARI (ZARARI)13.740.720 1.755.717Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.740.720 1.755.717Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,30500000 0,03900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.290.834 14.908.323Dönem Karı (Zararı)13.740.720 1.755.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.448.393 7.947.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.955.941 3.701.606Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.072.175 296.703Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.849.705 2.278.817Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.405.058 1.521.187Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.004 -8.090Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.406.062 1.529.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 2.165.514 149.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.774.439 5.377.847Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.853.757 -30.161.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.928.658 -2.719.316Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10.400.645 -18.498.621Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.012.281 54.926.178Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.595.050 1.830.778Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.414.674 15.081.116Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-123.840 -172.793YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.338.602 -7.211.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.745 22.791Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.745 22.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.947.994 -7.242.474Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -7.633.678 -3.933.662Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.314.316 -3.308.812Verilen Nakit Avans ve Borçlar-395.357 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-395.357 0Alınan Faiz1.004 8.090FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-519.180 -8.820.683Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.823.127 -408.645Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.127.362 -7.291.410Ödenen Faiz-1.214.945 -1.120.628YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.566.948 -1.123.953NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.566.948 -1.123.953DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.301.273 4.302.714DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 734.325 3.178.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 734.325 8.301.273Ticari Alacaklar293.917.858 182.064.101İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 293.195.899 181.857.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 721.959 206.677Diğer Alacaklar243.574 247.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar243.574 247.488Stoklar7 134.120.908 147.593.728Peşin Ödenmiş Giderler8 18.509.616 11.698.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 50 626Diğer Dönen Varlıklar521.280 1.398.987ARA TOPLAM448.047.611 351.304.964TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR448.047.611 351.304.964DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 82.607.734 78.721.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 31.263.984 27.162.172Peşin Ödenmiş Giderler395.357Ertelenmiş Vergi Varlığı18 8.379.703 9.928.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR122.651.742 115.816.569TOPLAM VARLIKLAR570.699.353 467.121.533KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 13.305.052 12.361.913Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 6.598.335 6.594.411Diğer Finansal Yükümlülükler4.661.309 3.093.904Ticari Borçlar446.185.328 371.173.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 22.837.690 13.844.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 423.347.638 357.328.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 9.424.703 5.940.755Diğer Borçlar184.514 159.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar184.514 159.028Kısa Vadeli Karşılıklar4.370.444 3.408.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.538.444 2.588.539Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 832.000 820.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 6.127.261 4.041.645ARA TOPLAM490.856.946 406.773.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER490.856.946 406.773.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 6.506.368 8.133.955Uzun Vadeli Karşılıklar20.038.822 10.189.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 20.038.822 10.189.733TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.545.190 18.323.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER517.402.136 425.096.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.297.217 42.024.603Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.146.518 -5.678.412Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler513.737 513.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.136.775 10.178.350Net Dönem Karı veya Zararı13.740.720 -8.041.575TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.297.217 42.024.603TOPLAM KAYNAKLAR570.699.353 467.121.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820Transferler10.929.355 -10.929.355Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-691.203 -691.203 -691.203Dönem Karı (Zararı)1.755.717 1.755.717 1.755.717Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)145.937 145.937 145.937Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -3.604.973 10.838.024 1.755.717 54.041.271 54.041.271Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603Transferler-8.041.575 8.041.575Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.468.106 -2.468.106 -2.468.106Dönem Karı (Zararı)13.740.720 13.740.720 13.740.720Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -8.146.518 513.737 2.136.775 13.740.720 53.297.217 53.297.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.740.720 1.755.717DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.468.106 -691.202Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.085.133 -864.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler617.027 172.801Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.468.106 -691.202TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.272.614 1.064.515Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.272.614