***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:19
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.322.886.926 691.688.168 468.296.052 244.159.985
Satışların Maliyeti
16 -1.217.640.618 -639.382.469 -446.734.105 -225.096.873
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.246.308 52.305.699 21.561.947 19.063.112
BRÜT KAR (ZARAR)
105.246.308 52.305.699 21.561.947 19.063.112
Genel Yönetim Giderleri
-25.575.429 -15.622.088 -9.894.910 -5.676.369
Pazarlama Giderleri
-1.912.381 -1.654.437 -633.307 -5.510
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.704.455 -5.038.068 -3.796.824 -2.151.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 218.448.828 88.926.779 59.495.864 29.216.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -246.931.249 -109.548.905 -62.231.735 -39.672.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.571.622 9.368.980 4.501.035 774.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.544
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-77.620 -41.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.581.166 9.291.360 4.501.035 732.968
Finansman Gelirleri
945.423 255.050 166.801 77.796
Finansman Giderleri
-8.481.798 -8.178.798 -2.417.709 -2.246.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.044.791 1.367.612 2.250.127 -1.435.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.381.118 1.569.001 -1.227.158 621.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.381.118 1.569.001 -1.227.158 621.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,61500000 0,06500000 0,31000000 0,02600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.445.044 36.157.962
Dönem Karı (Zararı)
27.663.673 2.936.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.637.493 20.597.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.066.190 11.564.703
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.739.457 3.284.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.080.063 2.925.628
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.346.151 4.391.525
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-43.238 -11.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.389.389 4.403.043
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
60.024.514 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.381.118 -1.569.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.356.547 12.914.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.227.710 -37.950.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.871.633 -3.402.669
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.439.573 -46.199.586
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.332.785 97.036.453
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.849.584 3.431.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.944.619 36.448.979
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.499.575 -291.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.641.786 -24.186.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.525 93.504
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 15.525 93.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.305.189 -24.291.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.115.360 -14.756.157
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.189.829 -9.535.828
Alınan Faiz
43.238 11.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-395.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.002.478 -15.925.514
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.045.883 3.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.654.016 -15.319.386
Ödenen Faiz
-5.389.389 -4.106.128
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.805.736 -3.954.515
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.028.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.834.563 -3.954.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.301.273 4.156.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.135.836 202.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.135.836 8.301.273
Ticari Alacaklar
380.960.891 182.064.101
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 380.199.157 181.857.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 761.734 206.677
Diğer Alacaklar
194.001 247.489
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
194.001 247.489
Stoklar
7 201.293.844 147.593.728
Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.690.592 11.698.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.639 626
Diğer Dönen Varlıklar
14 330.263 1.398.987
ARA TOPLAM
644.608.066 351.304.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
644.608.066 351.304.965
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 87.037.608 78.721.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 40.069.277 27.162.172
Peşin Ödenmiş Giderler
395.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.386.512 9.928.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.893.721 115.816.569
TOPLAM VARLIKLAR
779.501.787 467.121.534
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.040.037 12.361.913
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 7.040.037 12.361.913
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 16.909.357 9.688.315
Ticari Borçlar
596.228.250 371.173.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 20.357.398 13.844.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 575.870.852 357.328.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.089.979 5.940.755
Diğer Borçlar
183.572 159.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
183.572 159.028
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.690.640
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.846.671 3.408.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.899.671 2.588.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 947.000 820.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.026.821 4.041.645
ARA TOPLAM
655.015.327 406.773.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.015.327 406.773.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 35.626.655 8.133.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.529.288 10.189.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 26.529.288 10.189.734
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.155.943 18.323.689
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
717.171.270 425.096.931
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.330.517 42.024.603
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.036.171 -5.678.412
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
513.737 513.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.136.775 10.178.350
Net Dönem Karı veya Zararı
27.663.673 -87 467.121.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Transferler
513.739 10.415.618 -10.929.355 2 2
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.348 -112.348 -112.348
Dönem Karı (Zararı)
2.936.613 2.936.613 2.936.613
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -3.026.118 513.739 10.178.350 2.936.613 55.655.087 55.655.087
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603
Transferler
-8.041.575 8.041.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.357.759 27.663.673 20.305.914 20.305.914
Dönem Karı (Zararı)
27.663.673 27.663.673 27.663.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.357.759 -7.357.759 -7.357.759
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -13.036.171 513.737 2.136.775 27.663.673 62.330.517 62.330.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.357.759 -112.348 -4.889.653 578.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.197.199 -140.435 -6.112.066 723.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.839.440 28.087 1.222.413 -144.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.839.440 28.087 1.222.413 -144.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.357.759 -112.348 -4.889.653 578.854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.305.914 2.824.265 -3.866.684 -234.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.305.914 2.824.265 -3.866.684 -234.861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074446
BIST