***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.322.886.926 691.688.168 468.296.052 244.159.985Satışların Maliyeti16 -1.217.640.618 -639.382.469 -446.734.105 -225.096.873TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.246.308 52.305.699 21.561.947 19.063.112BRÜT KAR (ZARAR)105.246.308 52.305.699 21.561.947 19.063.112Genel Yönetim Giderleri-25.575.429 -15.622.088 -9.894.910 -5.676.369Pazarlama Giderleri-1.912.381 -1.654.437 -633.307 -5.510Araştırma ve Geliştirme Giderleri-9.704.455 -5.038.068 -3.796.824 -2.151.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 218.448.828 88.926.779 59.495.864 29.216.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -246.931.249 -109.548.905 -62.231.735 -39.672.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.571.622 9.368.980 4.501.035 774.003Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.544Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-77.620 -41.035FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.581.166 9.291.360 4.501.035 732.968Finansman Gelirleri945.423 255.050 166.801 77.796Finansman Giderleri-8.481.798 -8.178.798 -2.417.709 -2.246.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.044.791 1.367.612 2.250.127 -1.435.478Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.381.118 1.569.001 -1.227.158 621.763Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -4.381.118 1.569.001 -1.227.158 621.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715DÖNEM KARI (ZARARI)27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,61500000 0,06500000 0,31000000 0,02600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.445.044 36.157.962Dönem Karı (Zararı)27.663.673 2.936.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler98.637.493 20.597.476Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.066.190 11.564.703Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.739.457 3.284.621Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.080.063 2.925.628Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.346.151 4.391.525Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-43.238 -11.518Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.389.389 4.403.043Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler60.024.514 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 4.381.118 -1.569.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.356.547 12.914.890Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-193.227.710 -37.950.869Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.871.633 -3.402.669Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-56.439.573 -46.199.586Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.332.785 97.036.453Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.849.584 3.431.561Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.944.619 36.448.979Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.499.575 -291.017YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.641.786 -24.186.963Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.525 93.504Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 15.525 93.504Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.305.189 -24.291.985Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -20.115.360 -14.756.157Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -16.189.829 -9.535.828Alınan Faiz43.238 11.518Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-395.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.002.478 -15.925.514Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.045.883 3.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.654.016 -15.319.386Ödenen Faiz-5.389.389 -4.106.128YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.805.736 -3.954.515Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.028.827NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.834.563 -3.954.515DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.301.273 4.156.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.135.836 202.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.135.836 8.301.273Ticari Alacaklar380.960.891 182.064.101İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 380.199.157 181.857.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 761.734 206.677Diğer Alacaklar194.001 247.489İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar194.001 247.489Stoklar7 201.293.844 147.593.728Peşin Ödenmiş Giderler8 33.690.592 11.698.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.639 626Diğer Dönen Varlıklar14 330.263 1.398.987ARA TOPLAM644.608.066 351.304.965TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR644.608.066 351.304.965DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.964 4.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.964 4.964Maddi Duran Varlıklar9 87.037.608 78.721.240Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 40.069.277 27.162.172Peşin Ödenmiş Giderler395.360Ertelenmiş Vergi Varlığı18 7.386.512 9.928.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR134.893.721 115.816.569TOPLAM VARLIKLAR779.501.787 467.121.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.040.037 12.361.913İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 7.040.037 12.361.913Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 16.909.357 9.688.315Ticari Borçlar596.228.250 371.173.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 20.357.398 13.844.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 575.870.852 357.328.331Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.089.979 5.940.755Diğer Borçlar183.572 159.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar183.572 159.028Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.690.640Kısa Vadeli Karşılıklar5.846.671 3.408.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.899.671 2.588.539Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 947.000 820.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 10.026.821 4.041.645ARA TOPLAM655.015.327 406.773.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER655.015.327 406.773.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 35.626.655 8.133.955Uzun Vadeli Karşılıklar26.529.288 10.189.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 26.529.288 10.189.734TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.155.943 18.323.689TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER717.171.270 425.096.931ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.330.517 42.024.603Ödenmiş Sermaye15 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)52.503 52.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.036.171 -5.678.412Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler513.737 513.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.136.775 10.178.350Net Dönem Karı veya Zararı27.663.673 -87 467.121.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820Transferler513.739 10.415.618 -10.929.355 2 2Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.348 -112.348 -112.348Dönem Karı (Zararı)2.936.613 2.936.613 2.936.613Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -3.026.118 513.739 10.178.350 2.936.613 55.655.087 55.655.087Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 52.503 -5.678.412 513.737 10.178.350 -8.041.575 42.024.603 42.024.603Transferler-8.041.575 8.041.575Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.357.759 27.663.673 20.305.914 20.305.914Dönem Karı (Zararı)27.663.673 27.663.673 27.663.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.357.759 -7.357.759 -7.357.759Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 52.503 -13.036.171 513.737 2.136.775 27.663.673 62.330.517 62.330.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.663.673 2.936.613 1.022.969 -813.715DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.357.759 -112.348 -4.889.653 578.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.197.199 -140.435 -6.112.066 723.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.839.440 28.087 1.222.413 -144.714Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.839.440 28.087 1.222.413 -144.714Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.357.759 -112.348 -4.889.653 578.854TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.305.914 2.824.265 -3.866.684 -234.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.305.914 2.824.265 -3.866.684 -234.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074446BIST