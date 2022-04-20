Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2022 17:56
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 21.03.2022
Genel Kurul Tarihi 20.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir AMASYA
İlçe MERZİFON
Adres Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
7 - 2021 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
12 - 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları *Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.
*Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.
*2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması görevlendirildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022357


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.557
Değişim :  1,22% |  30,88
Açılış :  2.532  
Önceki Kapanış :  2.526  
En Yüksek
2.562 En Düşük
2.531
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 8,03 62.370.116 % 10,00  
SMART 6,27 23.466.692 % 10,00  
IHAAS 19,25 12.718.624 % 10,00  
CRFSA 37,90 107.887.129 % 9,98  
TDGYO 8,49 18.121.659 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7029 14,7122 % 0,28  
Euro 15,9465 15,9657 % 0,21  
Sterlin 19,1262 19,2221 % 0,06  
Frank 15,3686 15,4612 % -0,24  
Riyal 3,9110 3,9306 % 0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.941 1.941 -16,96  
Altın Gr. 917 917 -6,04  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,50 24,52 -0,70  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 -0,31  
B. Petrol 109 109 2,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru