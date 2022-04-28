***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 20.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.03.2022Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022Ülke TürkiyeŞehir AMASYAİlçe MERZİFONAdres Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi.7 - 2021 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.12 - 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.17 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları *Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.*Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.*2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması görevlendirildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Tescil Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar20.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024811BIST