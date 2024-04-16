***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.03.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.03.2024Genel Kurul Tarihi 29.03.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024Ülke TürkiyeŞehir AMASYAİlçe MERZİFONAdres Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.5 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları *Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.*Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2024Ek Açıklamalar29.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararları 15.04.2024 tarihinde Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmişdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272617BIST