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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2024 11:35
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.03.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.03.2024
Genel Kurul Tarihi 29.03.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir AMASYA
İlçe MERZİFON
Adres Kümbethatun OSB Mahallesi 1. Cadde No:2/1 Merzifon/AMASYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
5 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları *Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapıldı.
*Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları belirlendi.



Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.04.2024

Ek Açıklamalar
29.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararları 15.04.2024 tarihinde Merzifon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmişdir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272617


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