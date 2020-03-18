***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı iptali.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 30.03.2020 tarihinde, saat: 15,00'de, Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON-AMASYA adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuya saygılarımızla duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830357BIST