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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.02.2022 14:42
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Merzifon Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2022
Açıklamalar

Şİrketimizin 01.01.2021 / 31.12.2021 dönemine ait gelir tablosu , geçici vergi beyannamesi ekinde Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup , Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001779


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