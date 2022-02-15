***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMerzifon Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/02/2022AçıklamalarŞİrketimizin 01.01.2021 / 31.12.2021 dönemine ait gelir tablosu , geçici vergi beyannamesi ekinde Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup , Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001779BIST