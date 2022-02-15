***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2022 14:42
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Merzifon Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2022
Açıklamalar
Şİrketimizin 01.01.2021 / 31.12.2021 dönemine ait gelir tablosu , geçici vergi beyannamesi ekinde Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup , Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001779
BIST
11:482.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,57
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.046
11:4813,6332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0391
|Açılış
|: 13,6270
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6407
En Düşük
13,5716
11:4815,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0843
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
11:48814,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,02
|Açılış
|: 814,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
814,58
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler11:46
|PKENT
|870,10
|4.651.555
|% 10,00
|
|RALYH
|7,70
|15.276.900
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|22.757.239
|% 9,97
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|CEOEM
|18,32
|52.702.993
|% 9,24
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|INTEM
|93,55
|10.715.159
|% -3,95
|
|LIDFA
|5,01
|3.902.155
|% -3,84
|
|IDGYO
|2,16
|2.010.510
|% -3,57
|
|AVOD
|1,65
|13.679.724
|% -3,51
|
|THYAO
|30,10
|1.409.805.409
|% 0,47
|
|KRDMD
|12,04
|565.337.260
|% 1,01
|
|EREGL
|28,58
|382.019.611
|% 0,07
|
|SISE
|13,59
|356.577.068
|% 0,89
|
|FROTO
|258,50
|324.695.888
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,34
|189.136.040
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,08
|272.858.616
|% -0,24
|
|DOHOL
|2,97
|171.456.707
|% 2,77
|
|KRDMD
|12,04
|565.337.260
|% 1,01
|
|THYAO
|30,10
|1.409.805.409
|% 0,47
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6287
|13,6432
|% 0,36
|
|Euro
|15,5240
|15,5358
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,4368
|18,5292
|% 0,46
|
|Frank
|14,6767
|14,7652
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6237
|3,6419
|% 0,30
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,70
|
|Altın Gr.
|814
|814
|4,12
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,09
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,01
|
Seans Raporu
11:46
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