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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

11.03.2022 14:33
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, 2021 yılında şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen şirketimiz ile ilişkili tarafımız arasında yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan rapor ekinin sonuç bölümü ekte sunulmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009493


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MEPET 2,30 10.129.877 % 9,52  
FORMT 1,09 66.137.318 % 9,00  
ALKA 23,92 25.732.097 % 8,14  
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Euro 16,3552 16,3784 % 0,21  
Sterlin 19,4812 19,5789 % 0,71  
Frank 15,9487 16,0448 % 0,48  
Riyal 3,9585 3,9784 % 0,45  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.978 -18,66  
Altın Gr. 946 946 -5,76  
Cumhuriyet 6.290 6.359 -92,00  
Tam 6.243 6.400 -89,97  
Yarım 3.017 3.096 -43,52  
Çeyrek 1.513 1.548 -21,76  
Gümüş.Ons 25,65 25,69 -0,30  
Gümüş Gr. 12,25 12,27 -0,11  
B. Petrol 111 111 1,84  
Seans Raporu 14:30
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