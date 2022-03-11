***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.03.2022 14:33
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, 2021 yılında şirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen şirketimiz ile ilişkili tarafımız arasında yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan rapor ekinin sonuç bölümü ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009493
BIST
14:302.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,16
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.061
En Düşük
2.043
14:3014,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0065
|Açılış
|: 14,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
14:3016,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0341
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
14:30949,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,32
|Açılış
|: 949,70
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
945,34
BIST En Aktif Hisseler14:30
|GRSEL
|10,96
|19.616.109
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.627.976
|% 9,93
|
|MEPET
|2,30
|10.129.877
|% 9,52
|
|FORMT
|1,09
|66.137.318
|% 9,00
|
|ALKA
|23,92
|25.732.097
|% 8,14
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,64
|33.725.206
|% -5,29
|
|SKTAS
|2,98
|11.021.065
|% -4,49
|
|AKFGY
|2,55
|78.853.090
|% -3,77
|
|TRGYO
|6,09
|83.738.944
|% -3,33
|
|KRDMD
|15,43
|2.519.460.063
|% 0,39
|
|THYAO
|26,30
|2.305.962.195
|% 2,18
|
|SISE
|13,57
|1.440.344.608
|% 3,12
|
|EREGL
|34,36
|972.377.643
|% -0,75
|
|GARAN
|11,76
|876.356.896
|% 0,34
|
|ODAS
|1,53
|281.042.784
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,43
|2.519.460.063
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,31
|464.558.803
|% 6,09
|
|SISE
|13,57
|1.440.344.608
|% 3,12
|
|THYAO
|26,30
|2.305.962.195
|% 2,18
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8331
|14,8480
|% -0,04
|
|Euro
|16,3552
|16,3784
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,4812
|19,5789
|% 0,71
|
|Frank
|15,9487
|16,0448
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9585
|3,9784
|% 0,45
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-18,66
|
|Altın Gr.
|946
|946
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|6.290
|6.359
|-92,00
|
|Tam
|6.243
|6.400
|-89,97
|
|Yarım
|3.017
|3.096
|-43,52
|
|Çeyrek
|1.513
|1.548
|-21,76
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,84
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45ALKA
Yüzde 7.69 oranında artışla 23.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 802 adet işlem
-
14:43ULUFA
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 837, 936 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 51 artarak (% 0.90 ) 2, 311
-
14:42XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 18, 356.00 milyon TL de
-
14:42BASGZ
Yüzde 5.07 oranında artışla 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 230, 676 adet işlem