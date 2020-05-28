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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.05.2020 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan kar dağıtım kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVR00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SILVR, TRESLVR00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVR00024 0 0
B Grubu, SILVR, TRESLVR00016 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 917.564,16
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 0

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -6.372.877 -7.368.795,3
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı -6.372.877 -7.368.795,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -6.372.877 -7.368.795,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 15.500 15.500
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -6.357.377 -7.353.295,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre 6.372.877 TL dönem dönem zararı meydana gelmiş olup yıl içerisinde yapılan 15.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 6.357.377 TL net dönem zararı meydana gelmiştir.
Vergi yasalarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda 7.368.795,30 TL dönem zararı meydana gelmiş olup yıl içerisinde yapılan 15.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 7.353.295,30 TL net dönem zararı meydana gelmiştir.
2019 yılı faaliyetleri sonucunda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı hakkında herhangi bir oylama yapılmayarak Genel Kurul'a bilgilendirme yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847320


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GLBMD 4,47 5.754.380 % 9,83  
SAYAS 3,91 19.325.244 % 9,83  
ARSAN 4,95 38.158.954 % 9,76  
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Cumhuriyet 2.449 2.480 33,40  
Tam 2.521 2.556 45,80  
Yarım 1.230 1.244 16,80  
Çeyrek 615 623 8,40  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 0,09  
Gümüş Gr. 3,82 3,82 0,05  
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