***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı sonucunda alınan Kar Dağıtım Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVR00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SILVR, TRESLVR00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVR00024 0 0B Grubu, SILVR, TRESLVR00016 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dapıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 0* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.929.355 10.274.780,044. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 10.929.355 10.274.780,046. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 237.268 9.761.043,047. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 513.737 513.7378. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.178.350 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.500 10.50010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre 10.929.355 TL dönem karı meydana gelmiş olup, 237.268 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten ve 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 10.178.350 TL dönem karı kalmıştır. Yıl içerisinde yapılan 10.500 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 10.188.850 TL dağıtılabilir net dönem karı meydana gelmiştir.Vergi yasalarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda 10.274.780,04 TL dönem karı meydana gelmiş olup 513.737 TL I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 9.761.043,04 TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.Yıl içerisinde 10.500 TL bağış ve yardım yapıldığı ve 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 24.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937483BIST