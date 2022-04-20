***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı sonucunda alınan Kar Dağıtım KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVR00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SILVR, TRESLVR00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLVR00024 0 0B Grubu, SILVR, TRESLVR00016 0 0Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 513.737* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -8.041.585 -4.557.296,364. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı -8.041.575 -4.557.296,366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -8.041.575 -4.557.296,36Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 120.000 120.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -7.921.575 -4.437.296,3611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre 8.041.575 TL dönem zararı meydana gelmiş olup yıl içerisinde yapılan 120.000 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 7.921.575 TL net dönem zararı meydana gelmiştir.Vergi yasalarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda 4.557.296,36 TL dönem zararı meydana gelmiş olup yıl içerisinde yapılan 120.000 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 4.437.296,36 TL net dönem zararı meydana gelmiştir.2021 yılı faaliyetleri sonucunda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı hakkında herhangi bir oylama yapılmayarak Genel Kurul'a bilgilendirme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022370BIST