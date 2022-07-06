Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

06.07.2022 14:33
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş 'nin 06.07.2022  tarihli ve E-18454353-100.06-9926  sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.  
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden  Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042127


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:132.389
Değişim :  0,77% |  18,14
Açılış :  2.389  
Önceki Kapanış :  2.371  
En Yüksek
2.405 En Düşük
2.370
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLHO 4,52 65.169.120 % 9,98  
IZINV 17,10 4.561.229 % 9,97  
KONYA 988,80 38.387.862 % 9,67  
SANEL 8,30 898.865 % 9,50  
GSDHO 3,86 197.399.334 % 9,35  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Dolar 17,2213 17,2321 % 1,52  
Euro 17,5606 17,5768 % 0,63  
Sterlin 20,4701 20,5728 % 1,20  
Frank 17,6898 17,7964 % 1,39  
Riyal 4,5773 4,6003 % 1,58  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -0,73  
Altın Gr. 979 979 16,27  
Cumhuriyet 6.567 6.667 80,00  
Tam 6.577 6.663 61,00  
Yarım 3.219 3.258 30,00  
Çeyrek 1.613 1.628 14,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,34 0,11  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,22  
B. Petrol 104 104 0,76  
Seans Raporu 16:13
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru