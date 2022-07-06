***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.07.2022 14:33
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 06.07.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-9926 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042127
BIST
16:132.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,14
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:1317,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2586
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:1317,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1093
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:13978,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 15,23
|Açılış
|: 978,06
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:13
|POLHO
|4,52
|65.169.120
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|KONYA
|988,80
|38.387.862
|% 9,67
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|GSDHO
|3,86
|197.399.334
|% 9,35
|
|ULUSE
|186,30
|9.892.438
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,09
|22.284.643
|% -9,34
|
|AKGRT
|2,55
|29.582.275
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,25
|2.919.797
|% -4,75
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,60
|3.717.549.047
|% 1,28
|
|EREGL
|26,48
|1.606.570.601
|% 1,53
|
|SISE
|20,96
|1.218.290.474
|% -0,19
|
|TUPRS
|245,60
|963.517.306
|% -3,76
|
|HEKTS
|30,78
|944.777.810
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,75
|678.337.412
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|208.398.399
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,21
|382.303.573
|% 0,96
|
|THYAO
|47,60
|3.717.549.047
|% 1,28
|
|ODAS
|2,78
|215.382.004
|% 0,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2213
|17,2321
|% 1,52
|
|Euro
|17,5606
|17,5768
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,4701
|20,5728
|% 1,20
|
|Frank
|17,6898
|17,7964
|% 1,39
|
|Riyal
|4,5773
|4,6003
|% 1,58
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,73
|
|Altın Gr.
|979
|979
|16,27
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.577
|6.663
|61,00
|
|Yarım
|3.219
|3.258
|30,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,76
|