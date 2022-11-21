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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

21.11.2022 17:15
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş 'nin 21.11.2022  tarihli ve E-18454353-100.06-12687  sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.  
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden  Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081435


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ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
MRSHL 342,10 26.312.411 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.962 7.062 -69,00  
Yarım 3.387 3.453 -33,00  
Çeyrek 1.688 1.726 -17,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,84 -0,07  
Gümüş Gr. 12,47 12,48 -0,03  
B. Petrol 86,77 86,77 -0,85  
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