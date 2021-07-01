***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 14:54
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Nisan 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 1.892.300,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945440
BIST
17:511.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,39
|Açılış
|: 1.358
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|Önceki Kapanış
|: 1.356
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1.372
En Düşük
1.358
17:518,6534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7245
En Düşük
8,6415
17:5110,2936
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PEKGY
|1,10
|76.301.463
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.764
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.955.119
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.001.473
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.138.382
|% -9,91
|
|IDGYO
|5,34
|7.293.387
|% -9,18
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|THYAO
|13,65
|1.151.783.674
|% 2,09
|
|GARAN
|8,42
|953.089.021
|% 1,45
|
|SASA
|27,70
|448.578.846
|% 1,91
|
|KOZAL
|117,60
|374.636.349
|% 0,43
|
|ERBOS
|128,50
|347.626.922
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,89
|258.554.480
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|285.633.528
|% 1,39
|
|GARAN
|8,42
|953.089.021
|% 1,45
|
|THYAO
|13,65
|1.151.783.674
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.301.463
|% 10,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6503
|8,6534
|% -0,52
|
|Euro
|10,2850
|10,2936
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9091
|11,9688
|% -0,74
|
|Frank
|9,3315
|9,3877
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,37
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|