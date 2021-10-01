***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 14:40
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Temmuz 2021 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 2.045.133,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966060
BIST
14:421.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.405
En Düşük
1.395
14:428,8448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0433
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
14:4210,2640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0431
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2397
14:42499,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,54
|Açılış
|: 499,21
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,44
BIST En Aktif Hisseler14:42
|GARFA
|12,87
|4.510.445
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|130.436.842
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|21.476.259
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|231.727.675
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.350
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,05
|49.694.446
|% -9,14
|
|EUYO
|3,45
|2.150.518
|% -7,51
|
|OYLUM
|8,89
|32.699.885
|% -4,82
|
|GARAN
|9,27
|719.041.183
|% 0,32
|
|SISE
|8,26
|620.984.655
|% 0,85
|
|MAREN
|8,66
|529.172.049
|% 4,21
|
|THYAO
|13,90
|461.447.651
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,38
|379.769.705
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|379.769.705
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,50
|274.983.778
|% 9,03
|
|GARAN
|9,27
|719.041.183
|% 0,32
|
|SISE
|8,26
|620.984.655
|% 0,85
|
|ODAS
|1,40
|94.541.114
|% 2,19
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8423
|8,8448
|% -0,49
|
|Euro
|10,2583
|10,2640
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9358
|11,9956
|% 0,04
|
|Frank
|9,4602
|9,5172
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3503
|2,3621
|% -0,44
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|3,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-0,71
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,34
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,13
|78,13
|-0,18
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, FROTO, YKBNK
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SASA, KOZAA
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 75 kaybederek (% -0.22 ) 1, 231
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, AGYO, GARFA, YAPRK, KARYE, DIRIT
-
14:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BIOEN, RALYH