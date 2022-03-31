***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 14:01
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 789.154,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014378
BIST
14:122.229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,75
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.226
14:1214,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0166
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
14:1216,3054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0487
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2801
14:12910,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,94
|Açılış
|: 910,53
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULUSE
|113,30
|5.422.060
|% 10,00
|
|TURGG
|216,60
|44.563.867
|% 9,95
|
|YKSLN
|7,22
|62.859.309
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.067.691
|% 9,88
|
|ASUZU
|72,80
|73.156.252
|% 7,06
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|CEOEM
|13,47
|90.865.935
|% -6,07
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|BALAT
|8,15
|95.418
|% -4,12
|
|THYAO
|32,44
|2.825.846.878
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,16
|1.652.998.376
|% 1,40
|
|GARAN
|12,15
|1.538.089.045
|% -0,33
|
|SISE
|15,20
|918.782.610
|% 0,46
|
|KARSN
|5,55
|840.732.972
|% 4,52
|
|ODAS
|1,73
|308.011.982
|% 2,98
|
|KARSN
|5,55
|840.732.972
|% 4,52
|
|GARAN
|12,15
|1.538.089.045
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,05
|484.588.326
|% -1,70
|
|KRDMD
|15,16
|1.652.998.376
|% 1,40
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6643
|14,6697
|% 0,11
|
|Euro
|16,2935
|16,3054
|% -0,30
|
|Sterlin
|19,2159
|19,3123
|% 0,08
|
|Frank
|15,8027
|15,8979
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8995
|3,9191
|% 0,10
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-3,12
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.030
|6.121
|-7,00
|
|Tam
|6.003
|6.153
|-3,81
|
|Yarım
|2.902
|2.976
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|-6,38
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Seans Raporu
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