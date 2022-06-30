***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 15:59
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Nisan 2022 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 1.663.075,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 789.154,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040360
BIST
17:152.407
En Yüksek
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|: 2.401
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En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BMSCH
|10,89
|120.176.215
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.127.647
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.039.278
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|101.121.746
|% 9,85
|
|GESAN
|42,72
|263.767.873
|% 9,48
|
|LIDFA
|11,34
|31.111.262
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.759.242
|% -9,98
|
|BERA
|14,62
|576.664.383
|% -8,11
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|ULUSE
|206,80
|19.864.841
|% -7,14
|
|THYAO
|46,64
|4.491.415.360
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|3.006.522.393
|% 3,68
|
|EREGL
|27,12
|1.540.511.994
|% 2,19
|
|ASELS
|23,14
|1.188.678.854
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,39
|1.175.181.146
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,68
|987.900.256
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,35
|730.148.388
|% 1,40
|
|TSKB
|2,02
|327.346.050
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|448.116.525
|% -0,34
|
|SISE
|21,44
|3.006.522.393
|% 3,68
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6677
|16,6766
|% 0,23
|
|Euro
|17,3842
|17,4142
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,2604
|20,3621
|% 0,71
|
|Frank
|17,3945
|17,4993
|% 0,19
|
|Riyal
|4,4338
|4,4561
|% 0,25
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,30
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.492
|6.594
|-47,00
|
|Yarım
|3.178
|3.224
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,48
|-0,29
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|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,10
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|B. Petrol
|111
|111
|-1,36
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