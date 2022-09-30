***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 15:27
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Temmuz 2022 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 793.296,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066335
BIST
17:133.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 19,21
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1318,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1318,0860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0714
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:13995,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,17
|Açılış
|: 995,10
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.212.822
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.022.822
|% 9,85
|
|CANTE
|129,90
|100.204.555
|% 9,62
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|ELITE
|25,36
|31.689.696
|% -6,00
|
|PENTA
|388,00
|22.316.474
|% -5,25
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,65
|2.650.859.390
|% 0,07
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|SASA
|68,70
|2.228.383.868
|% 4,33
|
|ASELS
|29,26
|1.659.920.899
|% -2,14
|
|ALARK
|57,40
|1.574.343.566
|% 1,95
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|EKGYO
|3,86
|1.370.366.703
|% 1,05
|
|YKBNK
|7,11
|1.345.279.536
|% 1,14
|
|ODAS
|6,24
|1.154.733.104
|% 5,05
|
|TSKB
|2,44
|446.883.993
|% -2,79
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4987
|18,5159
|% 0,05
|
|Euro
|18,0781
|18,0860
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,5142
|20,6171
|% 0,03
|
|Frank
|18,8381
|18,9516
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9124
|4,9370
|% 0,08
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,70
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.693
|6.762
|30,00
|
|Yarım
|3.256
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-0,76
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 962 adet işlem
-
17:26PSGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 861, 643 adet işlem
-
17:25KAREL
Yüzde 4.54 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 711 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 97 artarak (% 0.50 ) 2, 809
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, UZERB, EKIZ, ZOREN