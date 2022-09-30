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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2022 15:27
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Temmuz 2022 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından 793.296,00 TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir. 
Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066335


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Tam 6.693 6.762 30,00  
Yarım 3.256 3.306 15,00  
Çeyrek 1.633 1.653 7,00  
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Gümüş Gr. 11,42 11,43 0,21  
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