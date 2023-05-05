***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 15:32
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2023 tarih ve 505 sayılı kararına istinaden Sayın Numan BEK' in 05.05.2023 tarihinden itibaren İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147321
BIST
17:404.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -88,52
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:4019,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0294
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:4021,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:401.258,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -26,52
|Açılış
|: 1.258,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:39
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|CANTE
|18,15
|152.609.538
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.069
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.709.569
|% 9,66
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|794.541.480
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|742.851.562
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|THYAO
|124,80
|2.058.871.306
|% -2,27
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|GUBRF
|219,20
|1.633.918.961
|% 3,49
|
|EKGYO
|5,30
|772.658.960
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|ISCTR
|10,63
|913.467.548
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,15
|674.575.919
|% -2,03
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4930
|19,4969
|% 0,14
|
|Euro
|21,4616
|21,4687
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5113
|24,6342
|% 0,33
|
|Frank
|21,7342
|21,8652
|% -0,82
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-40,96
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.258
|-27,08
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.511
|4.624
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.235
|2.305
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,89
|-0,43
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:39
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17:54BURVA
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17:53ONCSM
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17:52XU050
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