***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 7661843.42 TRY 17 OY HAKKI İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 37338156.58 TRY 83 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910826BIST