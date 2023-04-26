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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2023 14:41
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET İLHAN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 08.11.1994 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Timay-Tempo Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 5.85 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İBRAHİM ATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 08.11.1994 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı-Yönetim Kurulu Üyeliği Timay-Tempo Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 23.31 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HÜSEYİN ALIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 30.07.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Timay-Tempo Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 5 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OSMAN SAİT GÜNTEKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126229 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
HAYRİ BOZKURT CENDEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 24.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126229 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEREN ATAY YETGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.04.2022 İcrada Görevli Silverline Ev Gereçleri A.Ş. yönetim kurulu üyeliği Hayır 0.75 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EREN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.04.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 0.74 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET İLHAN ATAY İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
İBRAHİM ATAY İcra Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu üyeliği Timay-Tempo Yönetim Kurulu Üyelikleri
CEYHAN AYGÜL İcra Kurulu Üyesi Sanayici Mali İşler Koordinatörü
MEHMET NAMIK ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici İcra Kurulu Üyesi
KAZIM TEKİN İcra Kurulu Üyesi Bürokrat
CEREN ATAY YETGİN İcra Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Silverline Ev Grç.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141146


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