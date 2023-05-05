***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2023 16:01
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NUMAN BEK İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
CEYHAN AYGÜL İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici Mali İşler Koordinatörü
KAZIM TEKİN İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
İBRAHİM ATAY İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Başkanlıkları
MEHMET İLHAN ATAY İcra Kurulu üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri
CEREN ATAY YETGİN İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147377
BIST
17:404.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -88,52
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:4019,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0294
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:4021,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:401.258,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -26,52
|Açılış
|: 1.258,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:39
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|CANTE
|18,15
|152.609.538
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.069
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.709.569
|% 9,66
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|794.541.480
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|742.851.562
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|THYAO
|124,80
|2.058.871.306
|% -2,27
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|GUBRF
|219,20
|1.633.918.961
|% 3,49
|
|EKGYO
|5,30
|772.658.960
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|ISCTR
|10,63
|913.467.548
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,15
|674.575.919
|% -2,03
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4930
|19,4969
|% 0,14
|
|Euro
|21,4616
|21,4687
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5113
|24,6342
|% 0,33
|
|Frank
|21,7342
|21,8652
|% -0,82
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-40,96
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.258
|-27,08
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.511
|4.624
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.235
|2.305
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,89
|-0,43
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54BURVA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 060 adet işlem
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17:53ONCSM
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 60.55 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 421 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -89, 26 kaybederek (% -2.21 ) 3, 943
-
17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUPWR, ALFAS, GRTRK, PAMEL, GESAN
-
17:52
SAFKR, KUYAS, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında