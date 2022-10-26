***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 18:25
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
482
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 26.10.2022 KARAR SAYISI : 482 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 26.10.2022 tarih ve 482 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30.09.2022 tarihinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem konsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem konsolide olmayan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide olmayan finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Osman Sait GÜNTEKİ Hayri Bozkurt CENDEY
Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074462
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|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
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|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
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|
|THYAO
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|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
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|
|TUPRS
|372,80
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|% 1,33
|
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|13,50
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|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
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|TSKB
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|AKBNK
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|Alış
|Satış
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|
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|Euro
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|18,5894
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|Sterlin
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|21,6118
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|
|Frank
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|18,8407
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|Alış
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|%
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|Altın Gr.
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|992
|-3,47
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|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.650
|6.725
|-43,00
|
|Yarım
|3.240
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.625
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|
|Gümüş.Ons
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