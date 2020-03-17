***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.03.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin corona virüsü kaynaklı bir erteleme olmadığını ve Genel Kurul Toplantısının 26.03.2020 tarihinde yapılacağını duyurur, diğer taraftan fiziken katılım sağlamak istemeyen yatırımcılarımızın elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması yönünde bir tercihte bulunabileceklerini hatırlatırız.Yapılacak olan genel kurul 2019 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı olup, 30.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. birleşme işlemine ilişkin bir gündem maddesi içermemektedir. Anılan birleşme işlemine ilişkin karar, yetkili organların uygun karar vermeleri ve başta SPK olmak üzere yetkili kamu kurumlarının onay vermeleri halinde, ayrı bir olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanacağından bu toplantının gündeminde yer almamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830122BIST