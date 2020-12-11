***SISE* *ISFIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2020 09:20
***SISE******ISFIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISFIN, SISE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Trakya Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892723
BIST
10:361.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:367,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0551
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9454
En Düşük
7,8772
10:369,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:36467,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,11
|Açılış
|: 468,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DITAS
|38,72
|4.319.139
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.705.620
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|5.667.511
|% -6,80
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|927,00
|371.728
|% -5,59
|
|BRMEN
|2,45
|507.480
|% -4,67
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|GARAN
|9,46
|297.356.341
|% -0,42
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|ASELS
|17,37
|178.676.392
|% -1,47
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|SKBNK
|1,43
|93.282.130
|% 0,00
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,79
|100.255.695
|% -0,56
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9421
|% 0,66
|
|Euro
|9,6342
|9,6381
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,5389
|10,5918
|% 0,72
|
|Frank
|8,9170
|8,9707
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1094
|2,1200
|% 0,55
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
|