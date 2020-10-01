***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 09:13
***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Açıklamalar Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş. ile ilgili olarak Efes Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877600
BIST
10:411.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:417,7064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:419,0463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:41468,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,93
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KENT
|367,50
|771.015
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.152.369
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|90.031.276
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.745.131
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|526.113.923
|% -3,14
|
|ASELS
|19,67
|388.243.104
|% 1,81
|
|GARAN
|7,13
|315.441.200
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,36
|157.927.189
|% -0,88
|
|GUBRF
|32,96
|143.625.175
|% 2,62
|
|SISE
|7,09
|526.113.923
|% -3,14
|
|KRDMD
|3,36
|157.927.189
|% -0,88
|
|GARAN
|7,13
|315.441.200
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,15
|84.116.018
|% 0,94
|
|ODAS
|2,82
|100.946.834
|% -0,70
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6998
|7,7064
|% -0,19
|
|Euro
|9,0370
|9,0463
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9253
|9,9751
|% -0,01
|
|Frank
|8,3305
|8,3807
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0459
|2,0561
|% -0,08
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,06
|
Seans Raporu
10:41
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, BIMAS, THYAO
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 52 artarak (% 0.24 ) 1, 050
-
10:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ORMA, BMELK, YONGA, KENT, SODSN, KERVN, DENCM, ATSYH, DYOBY
-
10:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, SNKRN, YBTAS, TKURU, KSTUR, NATEN, IDEAS, OZRDN, RODRG, BRYAT
-
10:52
MERIT, GYHOL, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında