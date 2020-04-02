***SISE* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2020 20:36
***SISE******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SODA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2 Nisan 2020 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,25-5,28 TL fiyat aralığından 1.983.490 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %62,74 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/04/2020 210.000 0 210.000 625.420.916,28 625.630.916,28 % 62,54 % 62,54 % 62,56 % 62,56
02/04/2020 1.238.490 0 1.238.490 625.630.916,28 626.869.406,28 % 62,56 % 62,56 % 62,69 % 62,69
02/04/2020 350.000 0 350.000 626.869.406,28 627.219.406,28 % 62,69 % 62,69 % 62,72 % 62,72
02/04/2020 185.000 0 185.000 627.219.406,28 627.404.406,28 % 62,72 % 62,72 % 62,74 % 62,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834449
BIST