***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2019AçıklamalarTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye ait Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 4 30/09/2020 05/10/2020 10174Madde 7 30/09/2020 05/10/2020 10174Madde 21 30/09/2020 05/10/2020 10174Madde 33 30/09/2020 05/10/2020 10174Madde 34 30/09/2020 05/10/2020 10174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882068BIST