***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme
15.10.2020 20:17
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2019
Açıklamalar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye ait Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 4 30/09/2020 05/10/2020 10174
Madde 7 30/09/2020 05/10/2020 10174
Madde 21 30/09/2020 05/10/2020 10174
Madde 33 30/09/2020 05/10/2020 10174
Madde 34 30/09/2020 05/10/2020 10174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882068
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2768
18:05485,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,20
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,70
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9266
|7,9334
|% 0,29
|
|Euro
|9,2736
|9,2906
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2036
|10,2548
|% -0,57
|
|Frank
|8,6327
|8,6847
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1079
|2,1185
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,56
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem