***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.07.2020Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Haliç Kongre Merkezi - Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın mülga Önemli Niteliktek