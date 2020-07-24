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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2020 16:53
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Haliç Kongre Merkezi - Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın mülga Önemli Niteliktek



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7309 8,7747 % 0,47  
Frank 7,3930 7,4376 % 0,41  
Riyal 1,8205 1,8296 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 12,49  
Altın Gr. 418 418 3,22  
Cumhuriyet 2.726 2.749 25,40  
Tam 2.808 2.827 32,30  
Yarım 1.363 1.380 12,80  
Çeyrek 684 691 6,30  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,01  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 0,02  
B. Petrol 42,98 42,98 -0,35  
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