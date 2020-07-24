***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 16:53
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Haliç Kongre Merkezi - Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın mülga Önemli Niteliktek
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0358
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9745
En Düşük
7,9191
18:05418,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,14
|Açılış
|: 418,35
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7309
|8,7747
|% 0,47
|
|Frank
|7,3930
|7,4376
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,49
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,40
|
|Tam
|2.808
|2.827
|32,30
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,80
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,35
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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17:56KLNMA
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