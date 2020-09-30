***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işleminin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.07.2020Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Haliç Kongre Merkezi - Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın mülga Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun II.23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)5 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme İşlemi'nin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 21. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurumların izni alınarak onaylanan şekliyle tadil edilmesinin ve aynı onay ve izinlere tabi olmak üzere Esas Sözleşme'ye (i) "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 33. madde ile (ii) "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 34. maddelerinin eklenmesinin genel kurulun onayına sunulması6 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Şirketimiz tarafından, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi genel kurul tarafından onaylandı. 2- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 21. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurumların izni alınarak onaylanan şekliyle tadil edilmesinin ve aynı onay ve izinlere tabi olmak üzere Esas Sözleşme'ye (i) "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 33. madde ile (ii) "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 34. maddelerinin eklenmesi genel kurul tarafından onaylandı.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBirleşme Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.09.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar28.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.Borsa başlangıç tarihi 1.10.2020, payların hesaplara aktarım işlemi için tarih ise 5.10.2020 olarak öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877413BIST