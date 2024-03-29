***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.03.2024 18:38
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 30.000.000.000.-TL'ye (Otuz Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 30.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264467
BIST