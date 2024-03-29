Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.03.2024 18:38
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.03.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 30.000.000.000.-TL'ye (Otuz Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 30.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264467


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.142
Değişim :  0,69% |  62,43
Açılış :  9.125  
Önceki Kapanış :  9.080  
En Düşük
9.056 En Yüksek
9.154
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MOGAN 18,81 1.397.036.379 % 10,00  
ISSEN 11,11 17.043.890 % 10,00  
LIDER 78,65 264.681.997 % 10,00  
NETAS 87,45 25.096.401 % 10,00  
VANGD 23,98 16.090.832 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3470 32,3804 % 0,19  
Euro 34,9914 35,0324 % -0,09  
Sterlin 41,3921 41,5996 % 1,43  
Frank 36,3295 36,5116 % 1,32  
Riyal 8,7305 8,7742 % 1,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru