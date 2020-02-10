***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.02.2020 08:23
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817818
BIST
10:07120.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -360,81
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.698
En Düşük
120.315
10:075,9946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0217
|Açılış
|: 6,0130
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|Önceki Kapanış
|: 5,9940
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6,0130
En Düşük
5,9746
10:076,5682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0204
|Açılış
|: 6,5850
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|Önceki Kapanış
|: 6,5650
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En Düşük
6,5480
10:07303,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,47
|Açılış
|: 303,23
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|BUCIM
|5,34
|2.558.431
|% 23,48
|
|ARDYZ
|9,15
|29.324.012
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|ADANA
|10,81
|1.388.562
|% 11,67
|
|ALCTL
|18,09
|1.988.690
|% 9,77
|
|QNBFL
|122,40
|612
|% -15,00
|
|GYHOL
|26,12
|303.272
|% -10,55
|
|DITAS
|13,40
|70.531
|% -9,95
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|GUSGR
|2,88
|65.369.790
|% 1,77
|
|THYAO
|14,43
|58.605.150
|% -0,28
|
|IHLGM
|1,30
|37.944.469
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,28
|33.004.978
|% 3,47
|
|ASELS
|24,56
|29.972.226
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,30
|37.944.469
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,88
|65.369.790
|% 1,77
|
|IHLAS
|0,90
|11.764.769
|% 2,27
|
|IEYHO
|0,74
|8.991.150
|% 2,78
|
|TSPOR
|3,28
|33.004.978
|% 3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7128
|7,7515
|% -0,21
|
|Frank
|6,1108
|6,1476
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5948
|1,6028
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,92
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,55
|54,55
|0,10
|