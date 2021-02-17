***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.02.2021 18:22
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910514
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0535
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
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8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,01
|Açılış
|: 398,63
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9865
|6,9924
|% -0,01
|
|Euro
|8,4087
|8,4229
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6448
|9,6932
|% -0,51
|
|Frank
|7,7455
|7,7921
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-20,98
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
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17:56BRSAN
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