***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.09.2020 13:37
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin ülke kredi derece notunu B1'den B2'ye indirmiş, görünümü ise "negatif" olarak teyit etmiştir. Moody's ayrıca ülkenin yabancı para cinsinden tahvil tavanını da B2'ye indirmiştir. Bu doğrultuda, 17 Eylül 2020 tarihli açıklamasında, aralarında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin de bulunduğu 8 şirketin kredi notunun B1'den B2'ye indirildiğini, görünümlerinin ise "negatif" olarak korunduğunu bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875626
BIST
16:251.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:257,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:258,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:25474,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,59
|Açılış
|: 474,31
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:23
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|65.082.982
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,51
|389.699.311
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|122.119.611
|% 0,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5716
|7,5759
|% 0,39
|
|Euro
|8,9609
|8,9649
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8328
|% 0,24
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,10
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|20,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|20,58
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|9,95
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|
Seans Raporu
16:23
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 38 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, ARTI, BMELK, COSMO, OSMEN, UZERB, ROYAL, TKURU, YBTAS
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, YONGA, TACTR, BRKO
-
16:35
DENGE, DMSAS, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:35
DAGHL, GOLTS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında