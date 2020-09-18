***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin ülke kredi derece notunu B1'den B2'ye indirmiş, görünümü ise "negatif" olarak teyit etmiştir. Moody's ayrıca ülkenin yabancı para cinsinden tahvil tavanını da B2'ye indirmiştir. Bu doğrultuda, 17 Eylül 2020 tarihli açıklamasında, aralarında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin de bulunduğu 8 şirketin kredi notunun B1'den B2'ye indirildiğini, görünümlerinin ise "negatif" olarak korunduğunu bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875626BIST