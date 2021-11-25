***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2021 07:28
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şişecam'ın Amerika Doğal Soda Küllü yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verdiği 24/11/2021 tarihli yorumunda, yatırımlarının kısa vadede borçluluğu artıracak olsa da uzun dönemde rekabet avantajı yaratacağını ifade ederek, Şirketimizin kredi notunu "B2" ve görünümünü "negatif" olarak korumuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979528
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0511,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1077
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,1798
En Düşük
11,8488
18:0513,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1390
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,6104
En Düşük
13,2452
18:05689,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 5,50
|Açılış
|: 689,15
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
700,61
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9600
|11,9953
|% 0,91
|
|Euro
|13,4187
|13,4687
|% 1,04
|
|Sterlin
|15,9044
|15,9842
|% 0,66
|
|Frank
|12,7524
|12,8292
|% 0,58
|
|Riyal
|3,1776
|3,1935
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,17
|
|Altın Gr.
|688
|688
|4,50
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,05
|9,06
|0,06
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,14
|