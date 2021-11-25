***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şişecam'ın Amerika Doğal Soda Küllü yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verdiği 24/11/2021 tarihli yorumunda, yatırımlarının kısa vadede borçluluğu artıracak olsa da uzun dönemde rekabet avantajı yaratacağını ifade ederek, Şirketimizin kredi notunu "B2" ve görünümünü "negatif" olarak korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979528BIST