***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
27.03.2020 22:30
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
32 adet rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı
Adnan Bali
İcra başkanı / genel müdürün adı
Prof. Dr. Ahmet Kırman
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Ana ortak Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 Kişi olup, oranı %44'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833029
BIST