***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri olmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı32 adet raporFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümünde sunulmuştur.Yönetim kurulu başkanının adıAdnan Baliİcra başkanı / genel müdürün adıProf. Dr. Ahmet KırmanYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıAna ortak Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Yönetici Sorumluluk Sigortası? kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranı4 Kişi olup, oranı %44'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833029BIST