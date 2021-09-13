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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.09.2021 15:46



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       Şirketimizin 13 Eylül 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şişecam'ın Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 4 milyar lirayı aşan iki yeni float hattı yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup, bu yatırımlar ile Türkiye'deki mevcut yıllık float üretim kapasitesinin %30 oranında artırılarak 2,6 milyon tona yükseltilmesi hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek günlük 1.200 ton kapasiteli mimari cam float hattı yeni yeşil saha yatırımının, hızlı bir ivme ile artan düzcam talebinin karşılanması amacıyla, 24 ay içerisinde devreye alınması hedeflenmektedir. Diğer yandan devreye alınacak günlük 750 ton üretim kapasiteli otomotiv camına yönelik hattın ise 18 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Ayrıca, otomotiv camına yönelik fırın yatırımının tamamlanmasıyla mevcut durumda otocama yönelik üretim yapan Kırklareli TR1 Float hattının mimari cam faaliyetine kaydırılması ve bu hattın 2024 yılında yapılması planlanan soğuk tamir aşamasında günlük üretim kapasitesinin 1.000 ton seviyesine kadar yükseltilmesi hedeflenmektedir.
 
Yukarıda açıklaması yapılmış olan konuları içeren basın bültenini kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963428


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