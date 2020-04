***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTrakya Cam Sanayii A.Ş. Düzcam. oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı 1.250.000.000,00 890.577.011,09 TRY 71,25 Bağlı OrtaklıkÇayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet 9.397.297,00 6.752.447,00 TRY 71,86 Bağlı OrtaklıkPaşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 224.117.049,00 222.937.761,00 TRY 99,47 Bağlı OrtaklıkCamiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAnadolu Cam Sanayii A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı 750.000.000,00 583.463.170,87 TRY 77,80 Bağlı OrtaklıkSoda Sanayii A.Ş. Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı 1.000.000.000,00 627.404.406,28 TRY 62,74 Bağlı OrtaklıkCam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı ve polyester üretimi ve satışı 60.000.000,00 36.119.023,00 TRY 60,20 Bağlı OrtaklıkCamiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25.000.000,00 9.869.958,00 TRY 39,48 İştirakCamiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20.143.206,38 20.143.206,38 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMadencilik San. ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBosen Enerji Elektrik Üret. Oto. Pro. Grb. A.Ş. Elektrik üretimi 161.500.000,00 1.986,00 TRY 0,00 İştirakİş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal kiralama 695.302.645,00 530.315,35 TRY 0,08 İştirakSC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 50.000,00 50.000,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58.000.000,00 52.200.000,00 TRY 90,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837024BIST