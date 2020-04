***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHande Özbörçek Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 11.04.2016 0850 206 33 74 hozborcek@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209665 - 702264Gökhan Güralp Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü 31.01.2018 0850 206 31 89 gguralp@sisecam.comMurat Yalçın Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü 31.01.2018 0850 206 39 53 muyalcin@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203493 - 700217Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T.İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 808009346 TRY 35,91Atatürk Hisseleri 436674323 TRY 19,41Diğer 1005316331 TRY 44,68Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Kredi Komitesi Başkanı ve Risk Komitesi Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil YokAHMET KIRMAN 14.04.2006 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company,Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda,Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı. YokZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Yok Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yok Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Migros, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik A.Ş. ve Viyana Merkezli DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği /840219BIST