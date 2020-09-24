***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Kredi Komitesi Başkanı ve Risk Komitesi Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company,Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda,Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı. Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.İZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü ve Başekonomist, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Yok Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.MEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur İstanbul Merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Migros, Anadolu Grubu Holding, Anadolu Efes, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, Arçelik A.Ş. ve Viyana Merkezli DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır YokAYSUN MERCAN