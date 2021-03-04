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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2021 20:28



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET KIRMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Akademisyen Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Şişecam Flat Glass Holding B.V., Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Glass Packaging B.V., Glass Corp S.A., Automotive Glass Alliance Rus AO, Richard Fritz Kft Yönetim Kurulu Başkanı
REHA AKÇAKAYA Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili Mühendis Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Trakya Glass Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV., Sisecam Flat Glass India Ltd ,Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Trakya Glass Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Holding BV, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.
CEMİL TOKEL Cam Ev Eşyası Grup Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Camiş Ambalaj San. A.Ş., Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E., Pasabahce Bulgaria EAD, Pasabahçe USA Inc. Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Posuda, Pasabahce Investment B.V., Pasabahce Glass GmbH Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH KILINÇ Cam Ambalaj Grup Başkanı Mühendis Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı-Türkiye SC Mina Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Yönetim Kurulu Üyesi
TAHSİN BURHAN ERGENE Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.,Camiş Madencilik A.Ş.,
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AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
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Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 -0,87  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,11  
B. Petrol 66,99 66,99 2,92  
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