***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Genel Müdür Mühendis Mali İşler Başkanı Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya İnvestment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Paşabahçe Investment B.V., Sisecam Glass Packaging B.V., , SC Glass Trading B.V., Trakya Glass Rus AO, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Solvay Sisecam Holding AG, Solvay Sodi, Pasific Soda LLC, Sisecam Chemicals USA Plc. Yönetim Kurulu Üyesi.REHA AKÇAKAYA Araştırma, Geliştirme ve Kalite Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili Trakya Glass Bulgaria EAD, TRSG Glass Holding BV., Sisecam Flat Glass India Ltd ,Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Trakya Glass Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Holding BV, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.ABDULLAH KILINÇ Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Cam Ambalaj Grup Başkanı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company Yönetim Kurulu ÜyesiÖZLEM VERGON Stratejik Planlama Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Sisecam Automotive Romania S.A.Şişecam Otomotiv A.Ş., Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Hungary Kft., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şişecam Sigorta A.Ş, Sisecam Automotive Rus JSC Yönetim Kurulu ÜyesiŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Sisecam Automotive Bulgaria EAD Yönetim Kurulu ÜyesiSELMA ÖNER Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Satınalma Başkanı Madencilik Sanayi ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Camiş Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.GÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Bilgi Teknolojileri Başkanı YokGÖKHAN GÜRALP Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Çayıorva Cam Sanayi A.Ş. Başkan Vekili Şişecam Otomotiv A.Ş., Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş., Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Madencilik Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş, Sisecam Automative Bulgaria EAD, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Automotive Romania S.A., Sisecam Automotive Rus JSC, Sisecam Automotive Hungary Kft, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, JSC Mina, Pasabahce Bulgaria EAD, Pasabahce Srl, Pasabahce U.S.A. Inc., SC Glass Trading B.V. ve Pasabahce Egypt JSC Yönetim Kurulu Üyesi.NİLAY ŞAFAK SEVİM Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Finans Direktörü YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979964BIST