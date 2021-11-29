***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Glass Packaging B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 52200000 TRY 90,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 321455233 321455233 EGP 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 969167400 969.155.235,93 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Germany GmbH Ticari faaliyet 30000000 30000000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Automotive Romania SA Otomotiv camı üretimi ve satışı 256.923.037,9 256.923.037,9 RON 100,00 Bağlı OrtaklıkSisecam Flat Glass India Private Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı OrtaklıkSC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 750000 750000 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkTrakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 201567400 201567400 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkCamiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20193207 20193207 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkCamis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı OrtaklıkJSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 171018870 GEL 100,00 Bağlı OrtaklıkOxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkPasabahce Glass Gm