***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2021 09:08
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Glass Packaging B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 52200000 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 321455233 321455233 EGP 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 969167400 969.155.235,93 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH Ticari faaliyet 30000000 30000000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA Otomotiv camı üretimi ve satışı 256.923.037,9 256.923.037,9 RON 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Private Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 750000 750000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 201567400 201567400 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20193207 20193207 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı Ortaklık
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 171018870 GEL 100,00 Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Glass Gm