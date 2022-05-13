***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Automotive Hungary Kft Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi BaşkanıHASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, TİB Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, İş Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yok Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sosyal Sorumluluk Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiİZLEM ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHU SERTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi üyesiCAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi Komitesi üyesiDİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015242 Değerlendirildi Hayır YokturDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669770 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıGÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926421 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Genel Müdür Mühendis Mali İşler Başkanı Atlantıc Soda Llc, Sısecam Resources Partners Llc, Sısecam Wyomıng Llc, Pacıfıc Soda Llc, Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Rıchard Frıtz Kft, Sısecam Chemıcals Resources Llc, Sısecam Chemıcals Wyomıng Llc, Şişecam Chemıcals Usa Plc., Trsg Glass Holdıng B.V. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı , Ooo Ruscam Glass Packagıng Holdıng, Ooo Ruscam Management Company, Sc Glass Tradıng B.V., Şişecam Glasspackıng Hungary Kft, Şişecam Investment Bv, Trakya Glass Bulgarıa Ead, Trakya Investment B.V. şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiREHA AKÇAKAYA Araştırma, Geliştirme ve Kalite Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Düzcam Grup Başkanı ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Başkan Vekili Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.ABDULLAH KILINÇ Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Cam Ambalaj Grup Başkanı Automotıve Glass Allıance Rus Ao , Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Cromıtal S.P.A., Jsc Mına , Oxyvit Kimya San.Ve Tic. A.Ş., Paşabahçe Bulgarıa Ead, Paşabahçe Egypt Jsc, Posuda Ltd.Şti., Refel Spa, Sısecam Automotıve Romanıa S.A., Şişecam Automotıve Bulgarıa Ead, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Şişecam Flat Glass Indıa Ltd., Şişecam Flat Glass Italy S.R.L., Şişecam Flat Glass South Italy Srl, Şişecam Otomotiv A.Ş., Şişecam Soda Lukavac D.O.O. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Egypt Mınıng Ltd.Co., Sısecam Resources Partners Llc, Sısecam Wyomıng Llc, Ooo Ruscam Glass Packagıng Holdıng, Ooo Ruscam Management Company, Pacıfıc Soda Llc, Rıchard Frıtz Kft, Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O., Saınt Gobaın Glass Egypt S.A.E., Sısecam Chemıcals Resources Llc, Sısecam Chemıcals Wyomıng Llc, Şişecam Glasspackıng Hungary Kft, Trsg Glass Holdıng B.V. şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiÖZLEM VERGON Stratejik Planlama Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Stratejik Planlama Direktörlüğü Solvay Sısecam Holdıng A.G., Solvay Sodı Ad şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Paşabahçe Bulgarıa Ead, Trakya Glass Bulgarıa Ead şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiSELMA ÖNER Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Satınalma Başkanı Şişecam Dış Ticaret A.Ş. şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Oxyvit Kimya San.Ve Tic. A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Şişecam Otomotiv A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Automotıve Glass Allıance Rus Ao , Sısecam Resources Partners Llc, Sısecam Wyomıng Llc, Cromıtal S.P.A., Jsc Mına , Ooo Ruscam Glass Packagıng Holdıng, Ooo Ruscam Management Company, Pacıfıc Soda Llc, Paşabahçe Bulgarıa Ead, Paşabahçe Egypt Jsc, Posuda Ltd.Şti., Refel Spa, Sısecam Automotıve Romanıa S.A., Sısecam Chemıcals Resources Llc, Sısecam Chemıcals Wyomıng Llc, Şişecam Automotıve Bulgarıa Ead şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Bilgi Teknolojileri Başkanı YokGÖKHAN GÜRALP Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü Sısecam (Shangaı) Tradıng Co. Ltd., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Dış Ticaret A.Ş. şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ooo Ruscam Glass Packagıng Holdıng, Ooo Ruscam Management Company şirketlerinde Denetçi, Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Sısecam Resources Partners Llc, Sısecam Wyomıng Llc, Jsc Mına , Oxyvit Kimya San.Ve Tic. A.Ş., Pacıfıc Soda Llc, Paşabahçe Bulgarıa Ead, Paşabahçe Egypt Jsc, Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Paşabahçe S.R.L., Paşabahçe U.S.A. Inc., Posuda Ltd.Şti., Refel Spa, Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O., Saınt Gobaın Glass Egypt S.A.E., Sc Glass Tradıng B.V., Sısecam Chemıcals Resources Llc, Sısecam Chemıcals Wyomıng Llc, Şişecam Automotıve Bulgarıa Ead, Şişecam Chemıcals Usa Plc., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Şişecam Flat Glass Indıa Ltd., Şişecam Flat Glass Italy S.R.L., Şişecam Flat Glass South Italy Srl, Şişecam Investment Bv, Şişecam Soda Lukavac D.O.O., Trakya Glass Bulgarıa Ead, Trakya Investment B.V., Trsg Glass Holdıng B.V. , Automotıve Glass Allıance Rus Ao , Rıchard Frıtz Kft, Sısecam Automotıve Romanıa S.A., Şişecam Otomotiv A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiSALİHA EBRU ŞAPOĞLU Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Paşabahçe S.R.L., Paşabahçe U.S.A. Inc. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Sısecam Holdıng A.G., Paşabahçe Mağazaları A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Paşabahçe Glas Gmbh, Pacıfıc Soda Llc, Sısecam Chemıcals Resources Llc, Sısecam Chemıcals Wyomıng Llc, Solvay Sodı Ad, Şişecam Flat Glass Indıa Ltd., Şişecam Flat Glass Italy S.R.L., Şişecam Flat Glass South Italy Srl şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyesiNİLAY ŞAFAK SEVİM Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Finans Direktörü YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030309BIST