***SKBNK* *LUKSK* *MARTI* *BALAT* *ALBRK* *AKMGY* *MMCAS* *EREGL* *YBTAS* *BTCIM* *AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***SKBNK******LUKSK******MARTI******BALAT******ALBRK******AKMGY******MMCAS******EREGL******YBTAS******BTCIM******AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKMGY, ALBRK, AVISA, BALAT, BTCIM, EREGL, LUKSK, MARTI, MMCAS, SKBNK, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TEKFEN HOLDING A S 118.560,000ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E FITNAT FAZILA TOPBAS 15.928.697,587AVISA 3 AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. E BURAK EFE ARKAYIN 48.673,533BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ADIL UGURELI 1.478,400BALAT 5 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E GÜLSER ALGÜL 336,000BALAT 6 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E GÜLSER ALGÜL 1.008,000BALAT 7 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E KADIR UGURELI 1.478,400BTCIM 8 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E MÜRÜVVET KAVUKCU 13.512,500EREGL 9 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NIHAT DAYANIKLI 1.822,880LUKSK 10 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E SERVET KÜÇÜKÇALIK 13.885,267MARTI 11 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. E HATIBE TUNCALP 77.510,000MMCAS 12 MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. E FATIH YAPAR 17.000,000SKBNK 13 SEKERBANK T.A.S. E MUZAFFERHAN ÖZDEMIR 30.000,000YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E BEKTAS KOCABEY 1,680YBTAS 15 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E BEKTAS KOCABEY 4,293(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889376BIST