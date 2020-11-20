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***SKBNK* *LUKSK* *MARTI* *BALAT* *ALBRK* *AKMGY* *MMCAS* *EREGL* *YBTAS* *BTCIM* *AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

20.11.2020 17:02



***SKBNK******LUKSK******MARTI******BALAT******ALBRK******AKMGY******MMCAS******EREGL******YBTAS******BTCIM******AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKMGY, ALBRK, AVISA, BALAT, BTCIM, EREGL, LUKSK, MARTI, MMCAS, SKBNK, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TEKFEN HOLDING A S 118.560,000
ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E FITNAT FAZILA TOPBAS 15.928.697,587
AVISA 3 AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. E BURAK EFE ARKAYIN 48.673,533
BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ADIL UGURELI 1.478,400
BALAT 5 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E GÜLSER ALGÜL 336,000
BALAT 6 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E GÜLSER ALGÜL 1.008,000
BALAT 7 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E KADIR UGURELI 1.478,400
BTCIM 8 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E MÜRÜVVET KAVUKCU 13.512,500
EREGL 9 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NIHAT DAYANIKLI 1.822,880
LUKSK 10 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E SERVET KÜÇÜKÇALIK 13.885,267
MARTI 11 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. E HATIBE TUNCALP 77.510,000
MMCAS 12 MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. E FATIH YAPAR 17.000,000
SKBNK 13 SEKERBANK T.A.S. E MUZAFFERHAN ÖZDEMIR 30.000,000
YBTAS 14 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E BEKTAS KOCABEY 1,680
YBTAS 15 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E BEKTAS KOCABEY 4,293

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889376


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PKENT 847,00 291.368 % 10,00  
BMELK 24,86 2.509.545 % 10,00  
CASA 66,55 1.391.175 % 10,00  
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