***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.06.2020 09:08
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank TAŞ. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852748
BIST
11:53114.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 197,85
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:536,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:537,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:53389,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 389,08
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|99.900.251
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AYEN
|4,70
|140.448.560
|% 6,58
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,38
|69.039.895
|% -6,41
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|BAYRK
|7,97
|5.480.729
|% -5,12
|
|GUSGR
|4,48
|744.141.387
|% -4,68
|
|KRDMD
|3,06
|528.674.305
|% -2,55
|
|HALKB
|6,35
|483.031.163
|% 3,59
|
|GARAN
|8,22
|461.464.498
|% 0,37
|
|VAKBN
|5,16
|397.646.754
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,48
|343.745.917
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,91
|192.630.219
|% 2,25
|
|GUSGR
|4,48
|744.141.387
|% -4,68
|
|KRDMD
|3,06
|528.674.305
|% -2,55
|
|EKGYO
|1,91
|236.465.851
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5128
|8,5555
|% 0,32
|
|Frank
|7,2034
|7,2468
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,73
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,90
|
|Tam
|2.594
|2.606
|6,00
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,90
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,00
|40,00
|-0,31
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